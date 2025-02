Movieplayer.it - Amici 24: Mollenbeck viene eliminato a sorpresa! Ecco cosa è successo

Leggi su Movieplayer.it

Nel daytime di24, in onda martedì 18 febbraio, ac'è stata l'eliminazione di. Il giovane artista con disappunto si trova costretto a lasciare la scuola. Le sorprese non mancano mai quando si tratta di24. A un passo dal serale, i prof cominciano a fare le loro valutazioni finali sugli allievi da portare nel prossimo step dello show. Dopo la puntata di domenica, il vero colpo di scena arriva nel daytime del 18 febbraio in cui, a, un allievo di canto,. Niente serale per: il cantante lascia la scuola diTutto è cominciato quando la Maestra Celentano ha infornato gli allievi di prepararsi per delle prove ain vista del serale. Tra i ragazzi chiamati in studio .