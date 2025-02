Tvpertutti.it - Amici 24, Mollenbeck eliminato e niente Serale: parla Lorella Cuccarini

La competizione per ildi24 si fa sempre più intensa. Mentre alcuni hanno già conquistato la tanto ambita maglia oro, altri lottano per evitare l'eliminazione. Dopo l'ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi (QUI tutto quello che è successo) il percorso per accedere alla fase finale si fa sempre più arduo e selettivo. Attualmente, cinque allievi hanno già ottenuto l'accesso aldigrazie ai tre sì necessari da parte dei professori: Antonia, Alessia, Francesco, Chiara e Nicolò.Nel daytime di martedì 18 febbraio 2025, gli allievi rimasti in gara hanno dovuto esprimere un voto tra loro, scegliendo chi, secondo il loro giudizio, meriterebbe il. Dalla votazione sono emersi nomi di spicco come Jacopo Sol, Senza Cri, Luk3, Daniele, Dandy, Chiamamifaro e Francesca, indicati come i più meritevoli di proseguire nel programma.