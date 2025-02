Biccy.it - Amici 24, gli esami di sbarramento fanno già una vittima: chi è stato eliminato

Il serale di24 si sta avvicinando e proprio oggi sono iniziati glidiche hanno già fatto la prima: Mollenbeck.Gli studenti con la maglia rossa, ritenuti dai compagni non all’altezza del Serale, hanno dovuto affrontare delle prove di verifica. Tra loro, Mollenbeck èchiamato a sostenere l’esame perché nessun altro allievo lo aveva giudicato pronto per la maglia dorata. Una volta in studio il cantante ha eseguito Don’t Speak dei No Doubt davanti alla sua coach Lorella Cuccarini (in collegamento video) e ai professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.Il professore èdiretto: “Secondo me questa esibizione non è sufficiente“. Un parere condiviso dalla Pettinelli, che ha aggiunto: “Sono d’accordo con Rudy, non basta per il Serale”. A quel punto, Lorella Cuccarini ha chiesto all’allievo di eseguire Let Her Go di Passenger, ma il risultato non è cambiato, soprattutto per Anna.