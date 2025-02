Isaechia.it - Amici 24, Alessia Pecchia ha vinto il Campionato italiano di Latino americano!

è sicuramente una delle ballerine di quest’edizione in corso di24 che ha più di tutte attirato l’attenzione del pubblico televisivo.La ballerina, scelta dalla maestra Alessandra Celentano, con il suo carisma, dote, dolcezza e sensualità, è irresistibile per tutti. Ogni puntata infatti la latinista si piazza tra le prime posizioni della classifica generale, giudicata da giudici esterni.Durante la puntata di domenica 9 febbraioè riuscita addirittura ad ottenere la maglia che le darà il permesso di accedere al serale. La scorsa settimana però si è assentata durante la registrazione. A spiegarne il motivo è stata la stessa Maria De Filippi:Attualmente la maglia del serale l’hanno Antonia eche attualmente però non c’è perché ha un permesso speciale per partecipare ai mondiali, giusto?Pronta la replica della sua maestra che entusiasta ha risposto con un netto:Esattamente.