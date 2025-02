American Murder | Il caso Gabby Petito la storia vera dietro alla docuserie Netflix

Leggi su Cinefilos.it

: Il, laDoveva essere l’avventura di una vita per, 22 anni, e il suo fidanzato Brian Laundrie. Ispirati dai social media che raccontano vite glamour on the road, nel 2021 i due hanno acquistato un furgone per viaggiare attraverso l’America, desiderosi di esplorare le vaste meraviglie naturali della nazione. Per quattro mesi,e Laundrie avrebbero soggiornato in diversi parchi nazionalii, mentre lei avviò un blog e un account YouTube per raccontare il loro viaggio.Ma la vacanza da sogno si è conclusa in tragedia. Dopo almeno una lite domestica tra lei e Laundrie, contraddetta dsua brillante presenza sui social media,è scomparsa nel 2021 e non sarebbe mai più tornata a casa. Il suo corpo è stato ritrovato il 19 settembre 2021.