Movieplayer.it - American Murder - Il caso Gabby Petito, la recensione: un true-crime dalla drammatica storia vera

Leggi su Movieplayer.it

Le tre puntate di- Ilraccontano della tragica scomparsa della ragazzaa, appassionata di viaggi e ritrovata senza vita nell'estate del 2021. Su Netflix. Su YouTube è disponibile il solo video da lei pubblicato online sulla piattaforma, che in seguito alla sua tragica scomparsa ha ottenuto milioni di visualizzazioni, con il successo postumo che dà molto da pensare su questo mercato del dolore e della morte, che consuma da tempo non soltanto l'opinione pubblica a ogni latitudine ma anche i fruitori stessi. Non è d'altronde uno spoiler il fatto che la ragazza al centro di questa serie sia morta, in quanto Ilfa parte del franchise di, progettoche ripercorre a favore del pubblico streaming dei drammatici .