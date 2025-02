Thesocialpost.it - Ambra Angiolini a teatro, annullato lo spettacolo di stasera: “Mi sto curando, scusate”

L’attriceè stata costretta a rinviare loteatrale Oliva Denaro, tratto dal romanzo di Viola Ardone e diretto da Giorgio Gallione, previsto per la serata alConsorziale di Budrio. L’annuncio è arrivato direttamente dalla stessaattraverso un post sui social, dove ha spiegato di essere stata colpita da una forte influenza che l’ha costretta al riposo.L’annuncio di“Mi scuso per l’annullamento dellodialConsorziale di Budrio, recupereremo la data entro fine aprile, data che ovviamente vi comunicherò il prima possibile. Ho una brutta laringite e mi sto. Per i biglietti acquistati non ci saranno problemi, chi vorrà potrà tornare e chi non vorrà potrà essere rimborsato. Grazie eancora, questa volta l’influenza mi ha trovato anche se non la stavo cercando”.