Bolognatoday.it - Amante, amico, medico, confessore. Conversazione con un gigolò

Leggi su Bolognatoday.it

Un, un confidente, un consigliere, une addirittura un prete. È così che Roberto Dolce, in arte Roy, si definisce. Dolce è diventato, negli anni, una figura di riferimento nel ruolo di. Ex spogliarellista, 50enne decisamente in forma, parlantina sciolta e due bellissimi occhi.