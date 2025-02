Ilfattoquotidiano.it - “Amadeus mi ha scritto: ‘mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei'”. Lo ha confessato Carlo Conti a “Le Iene”

Subito dopo il Festival di Sanremo 2025,ha rilasciato una intervista a “Le”. Una vecchia promessa strappata nell’aprile 2024 da Stefano Corti: rilasciare un’intervista post-Festival a Le, qualora avesse condotto le prime serate dell’Ariston.“Dopo il Festival mi dedico le cose più importanti della vita. Quando sono a Firenze mi sveglio alle 7 e porto mio figlio a scuola. Poi vado anche a far la spesa al supermercato”, ha detto il conduttore e direttore artistico. Qual è stata la ragione di questo successo? “Se uno lo sapesse non farebbe mai flop! Ormai non è più che metti degli ingredienti positivi, shakeri e tac, ti vil risultato buono. È un’alchimia strana. – ha affermato – Ma principalmente credo per due elementi, uno che il Festival è in ottima salute, si dice che dal 2015 in poi è stata un’ascesa fantastica con itre, con il lavoro fatto da Baglioni dopo, alla grande dache ha fatto un’ottima evoluzione con anche il grande Fiorello.