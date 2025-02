Alunno chiede di andare in bagno e non torna più in classe ore di angoscia per genitori in provincia di Milano | Che torni presto a casa

Leggi su Orizzontescuola.it

È giallo in una scuola, indi. Undi 16 anni, frequentante un istituto scolastico, come segnala Il Giorno, sarebbe uscito, poco dopo le 12:00, dallaperine non è piùto.L'articolodiine nonpiù in, ore diperindi: “Che” .