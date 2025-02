Anteprima24.it - Allontanamento e morte di Raffaele Petroccione: aperta inchiesta

Tempo di lettura: 2 minutiCome ha fatto un uomo di 82 anni ad uscire da una Residenza sanitaria assistita e vagare, non si sa per quanto tempo, fino ad essere trovato senza vita dopo sei giorni?, storico falegname di Fontanarosa, da qualche settimana era allocato nella casa per anziani del vicino comune irpino e la sua scomparsa sin dall’inizio aveva messo in allerta la famiglia (LEGGI QUI) .Dopo il recupero della salma, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli accertamenti di rito e la Magistratura ha aperto un fascicolo d’per accertare eventuali responsabilità e chiarire se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza e verificare le circostanze che hanno portato all’dell’anziano.Secondo le prime ricostruzionidopo essere riuscito ad uscire dalla Rsa, si sarebbe incamminato lungo una strada secondaria di Parolise, allontanandosi dall’area principale per poi addentrarsi in un sentiero di campagna.