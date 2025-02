Iltempo.it - "Allineati su tutto". Il commissario Brunner segue la linea Meloni

Leggi su Iltempo.it

Vertice sui migranti, ileuropeola. «Abbiamo avuto una proficua conversazione, siamosu tutti i temi di cui abbiamo discusso. È stata una discussione positiva», ha detto ileuropeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus, parlando con i cronisti italiani dopo l'incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia. "Grazie, Giorgia, per la calorosa accoglienza a Palazzo Chigi. L'Italia è un partner chiave per la Commissione nella gestione della migrazione. L'attuazione del Patto sull'asilo e la migrazione è una priorità per quest'anno: dove potremo, faremo le cose più velocemente». Lo scrive su X ileuropeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus, dopo l'incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia