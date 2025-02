Formiche.net - All’Idex 2025 AeroVironment mostra i muscoli (e guarda a Replicator)

Ad Abu Dhabi si è aperta l’International Defense Exposition (Idex), una delle principali fiere internazionali nel settore della difesa, con costruttori provenienti da tutto il mondo che mettono in, alla ricerca di potenziali clienti e partner, i loro prodotti di punta e le ultime novità introdotte nel loro catalogo. Tra i vari stand presenti c’è anche quello dell’azienda statunitense, che ha approfittato della kermesse per svelare il suo nuovo Jump 20-X, versione destinata ad un contesto navale del drone Jump-20 già prodotto dall’azienda (l’aggiunta della X, si legge sul sito di, è un riferimento alla “cross-domain dominance”). “La particolarità del nostro nuovo prodotto è che si tratta della nostra nuova versione marittima. Ora è possibile decollare da navi militari che hanno bisogno di molto carburante (riferendosi a navi di grandi dimensioni)”, ha detto il vicepresidente dell’azienda per le attività internazionali Charles Dean, che ha sottolineato come la sua azienda sia fortemente interessata a collaborazioni nell’area mediorientale, e che stiano valutando partnership e altre opportunità nell’ambito della produzione e della ricerca e sviluppo.