Dilei.it - Allergia al nichel: alimenti da evitare e quali mangiare

Leggi su Dilei.it

L’alè una reazione immunitaria che si verifica quando una persona sensibile a tale metallo entra in contatto con oggetti di uso quotidiano che lo contengono oppure ingeriscein cui questo elemento può essere presente. In queste persone si verificano sintomi di tipo cutaneo, come dermatiti e prurito, ma anche disturbi sistemici come nausea, crampi e problemi intestinali. Imparare a gestire le allergie alrichiede attenzione negli indumenti che si indossano e negli oggetti che si utilizzano ogni giorno, ma soprattutto nei cibi che si introducono nel proprio piano alimentare. In questo articolo del magazine di DiLei esploreremoinvece risultano sicuri per chi soffre di allergie al.Cos’è l’al?Ilè un metallo presenti in natura e utilizzato all’interno di numerose leghe metalliche per la creazione di gioielli, monete, cerniere e altri oggetti di utilizzo quotidiano.