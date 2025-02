Internews24.com - Allenamento Inter, novità da Appiano Gentile: differenziato per Thuram e Carlos Augusto. Cosa filtra

Tornata al lavoro l'Inter di Inzaghi, che dopo la dura sconfitta contro la Juve, si è ritrovata questo pomeriggio ad Appiano Gentile per la sessione di allenamento in vista del genoa. Come riportato da Andrea Paventi, tutti in gruppo tranne Thuram, ancora alle prese con qualche problemino e Carlos Augusto, che da Torino si è portato una leggera contusiona al polpaccio.

«Nell'allenamento di oggi tutti i gruppo tranne Thuram che ha lavorato a parte, cosi come Carlos Augusto che si è portato in dote da Torino una leggera contusione al polpaccio»