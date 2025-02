Ilrestodelcarlino.it - Allarme alle Grazie. Altre esche killer nel parco: "Ho salvato il mio cane"

Porta ila fare una passeggiata e nello sgambatoio trova pezzi di wurstel con diverse viti infilate dentro. Torna l’incubo dellee questa volta la zona colpita è quella che si trova tra la scuola Domenico Savio e via delle. All’interno di unpubblico, che confina con l’istituto scolastico, c’è un’area cani recintata dove si può andare con il proprio animale lasciandolo anche senza guinzaglio. Ieri mattina un residente, poco prima delle 13, si è recato al parchetto con la sua Kira, una cagnolina nata dall’incrocio con un pastore tedesco. "Non c’era nessuno in quel momento al– racconta Cristiano D’Argenio – ho visto la mia cagnolina che masticava qualcosa e così mi sono avvicinato per vedere, i denti facevano un rumore metallico e mi sono accorto che era una vite, incastrata in un pezzo di wurstel.