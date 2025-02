Allarme | 15 milioni di italiani ingannati da false offerte Rc Auto

Abruzzo24ore.tv - Allarme: 1,5 milioni di italiani ingannati da false offerte Rc Auto

Roma - Truffe assicurative in Italia: 1,5di vittime in un anno, con danni stimati in 620di euro. Ecco come riconoscere e difendersi dalle frodi più comuni. Una lunga coda di persone si forma davanti a un ufficio, tutte in attesa di chiarimenti sul perché la loro polizza assicurativa non copra i danni subiti. Solo in seguito scoprono che si trattava di una "centrale fittizia", dove i truffatori si spacciavano per esperti per raggirare ulteriormente coloro che erano già caduti nella loro trappola: un SMS con un'offerta "imperdibile". Questo è solo uno dei metodi con cui, negli ultimi 12 mesi, 1,5dihanno dichiarato di aver subito una truffa o un tentativo di frode nel settore delle assicurazioni. I danni stimati ammontano a circa 620di euro, come spiegato dagli esperti di Facile.