Alla scoperta del mondo dei radioamatori

Abbiamo incontrato nella nostra scuola Padre Matteo Ricci di Montecosaro l’Associazionedi Macerata attraverso un progetto educativo, coinvolgente e significativo perché ici hanno guidato nella conoscenza e nell’utilità deldella radiocomunicazione. Attraverso un lavoro di sperimentazione e grazie all’utilizzo delle loro tecnologie abbiamo percorso una serie di attività per comprendere come negli anni la radio sia stata importante nel soccorso. L’attivitàale in casi di gravi calamità legate al territorio, rappresenta un servizio alternativo ed efficace rispetto ai sistemi telefonici tradizionali, in quanto garantisce una trasmissione rapida ed efficace. Insieme con iabbiamo effettuato dei collegamenti in fonia con l’Istituto S. Agostino di Civitanova Alta e non solo! Anche con alcune stazioniali italiane e delcome: Sicilia, Germania fino ad arrivare ad Ibiza.