Ilfattoquotidiano.it - Alla Camera il giornalista palestinese Wael Al Dahdouh: così Israele attacca l’informazione

Ho assistito martedì pomeriggio, nella Sala Stampa delladei Deputati,straziante testimonianza delAlla cui famiglia (moglie, figli e nipotino di sei mesi) e i cui collaboratori sono stati sterminati dall’esercito di occupazione israeliano (ed egli stesso è sopravvissuto per miracolo), nell’ambito dell’attacco sistematico che il regime di Netanyahu ha sferrato contro la libera informazione, per impedire che siano diffuse informazioni esatte e veritiere sul genocidio in atto.Si tratta di una strategia di stampo nazista e terrorista che costituisce evidentemente il complemento necessario, agli occhi dei genocidi, della distruzione sistematica, accompagnata dall’altrettanto sistematico sterminio degli addetti, di ogni settore e struttura della vita civile a Gaza e nel resto della Palestina, con lo scopo dichiarato di costringere all’esilio i superstiti terrorizzati e impossibilitati a condurre un’esistenza minimamente decente.