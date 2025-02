Lanazione.it - Alfa al Pistoia Blues Festival: parte la corsa ai biglietti

Leggi su Lanazione.it

, 18 febbraio 2025 - Dopo l’annuncio di Nayt (8 luglio) un altro giovane protagonista della musica italiana si esibirà sul palco di Piazza Duomo aall’interno degli eventi dell’estate pistoiese: si tratta diin scena il prossimo 3 luglio con il suo tour “Non so chi ha creato L'estate ma so che era innamorato”. Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genovese annuncia oggi “Summer Tour - Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l’energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono. L’annuncio di questo nuovo tour estivo arriva a un anno di distanza dall‘uscita del suo album “Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato” (Artist First), un disco che ha ottenuto un grande riscontro e che ha segnato una nuova fase della sua carriera artistica preparando il terreno per i suoi grandi concerti che continuano a coinvolgere e ad emozionare chiunque lo ascolti.