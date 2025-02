Ilrestodelcarlino.it - Alevi e Bianca Balti: "Stupenda, condividiamo la sua scelta estetica"

La supermodella, co-conduttrice della seconda serata di Sanremo, è salita sul palco a pochi mesi dalla diagnosi di tumore ovarico che l’ha colpita. La top model si è mostrata senza capelli e con i segni evidenti della malattia: unacoraggiosa, per una professionista che lavora principalmente con l’. La donna ha infatti ammesso che gran parte dei brand con cui lavorava prima di ammalarsi le ha voltato le spalle. Tra quelli che, invece, sono rimasti sempre al suo fianco c’è il sammaurese Alevì, marchio di calzature fondato da Perla Alessandri e Valentina Micchetti. Le due imprenditrici sono amiche personali di. Perla Alessandri, avete vestito la top model nei look sfoggiati durante la seconda serata. "è stata splendida, ha saputo mostrarsi per ciò che è davvero: una donna indipendente, ironica ed intelligente".