Alberto Caramella Foà canta il dolore e la forza della vita

Prosegue il viaggio poetico ed emozionale tra il di qua e l'al di là delutore" Foà che, con il nuovo singolo "Io resto" aggiunge un'altra, imperdibile, traccia all'album "Transeat", in uscita entro l'anno in cd e vinile. L'appuntamento con "Io resto" è per venerdì 21 febbraio, su tutte le piattaforme digitali, con la cover illustrata, come tutti i brani del primo disco ("Basta unire i puntini") e tutte le canzoni di questo "Transeat", dall'inseparabile Paolo Passoni, artista straordinario e poliedrico. Il pezzo è firmato, per musica e arrangiamento, dal Maestro Agostino Celti e il testo, oltre che ovviamente da Foà. anche da Elisa Alloro, che, con Engine Records è anche l'editrice e la produttrice delutore, novità assoluta -a 60 anni compiuti- nel panorama italiano.