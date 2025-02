Gossipnews.tv - Alba Parietti Torna Single: Rottura Inevitabile!

La storia trae Fabio Adami potrebbe essere giunta al termine. Qualcosa è cambiato tra di loro dopo un noto incidente. Ecco che cosa è successo!Sembra essere arrivata al capolinea la relazione trae Fabio Adami, il manager romano con cui la showgirl condivideva la vita da oltre quattro anni. Le voci sullasi sono fatte insistenti dopo un evento che avrebbe incrinato il loro equilibrio di coppia: l’incidente sugli sci che ha visto protagonista la. Secondo Dagospia, lei avrebbe lasciato la casa dove vivevano insieme da più di tre anni.Pare che l’episodio in montagna abbia segnato un punto di non ritorno per la coppia. La conduttrice è rimasta coinvolta in un incidente mentre sciava a Courmayeur, investita da un giovane sciatore lanciato a grande velocità.