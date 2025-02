Game-experience.it - Alarmo, Nintendo ha annunciato la data di uscita della sveglia in Italia

Leggi su Game-experience.it

haladidiin, la particolareinterattiva pronta a suonare lanei negozi del nostro Paese dalla giornata del 6 marzo 2025. Inizialmente disponibile solo per gli abbonatiSwitch Online tramite il MyStore, il dispositivo sarà ora acquistabile da tutti, sia nei negozi fisici che online, al prezzo di 99,99 euro.Come abbiamo scoperto ormai qualche settimana fa in occasione dell’annuncio ufficiale,non è una semplice, ma un orologio sonoro con funzionalità avanzate. Offre 35 scene e musiche personalizzate ispirate a giochicome Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 e Ring Fit Adventure. Grazie ai suoi sensori, è in grado di rilevare i movimenti: si può attivare lo snooze senza toccarlo o spegnerlo semplicemente alzandosi dal letto.