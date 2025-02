Trentotoday.it - Al via il 20° torneo internazionale di tennis con 30mila euro

In Via Fersina a Trento dal 16 al 23 Febbraio presso gli impianti dell’Ata la 20^ Edizione degli Internazionali di Trento competizione Itf da 30.000$. Svelate le wild cards del draw delle qualificazioni. Quelle assegnate dal patròn Renzo Monegaglia sono per gli home players Davide Ferrarolli e.