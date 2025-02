Ilgiorno.it - Al via i lavori alla scalinata. Circolazione rivoluzionata

Sono iniziati ieri iper la costruzione della nuovadi accesso al parco comunale di Villa Camilla che rivoluzioneranno per i prossimi due mesi lain centro paese. Fino al prossimo 21 aprile infatti non si potrà transitare da via Lucini a via Garibaldi, a salire da via Volta svolta obbligatoria in via Roncoroni. Il gironcino che porta in centro è stato invertito per consentire idel cantiere che occuperà la prima parte di via Lucini chiusa al traffico da piazza Volta a via Garibaldi fino all’ingresso del centro Medioevo. Mentre i pedoni avranno libero accesso le auto che dovranno svoltare obbligatoriamente su via Tarchini e non si potrà più accedere a via Roncoroni in direzione di via Volta. Via Garibaldi sarà percorribile al contrario con ingresso da via Tarchini e poi svolta a sinistra all’intersezione con via Lucini.