Al Vertice di Parigi si discute della situazione in Ucraina: no alla pace imposta da Putin e Trump

L’informaledi, tenutosi il 17 febbraio all’Eliseo per volere di Emmanuel Macron, ha lanciato un chiaro segnale: le trattative per latra Russia enon potranno e non dovranno essere un’esclusiva di Donalde Vladimir. All’incontro hanno partecipato i capi di governo di Francia, Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Polonia e Olanda,presenza dei vertici Ue eNato.Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato: «L’Europa non vuole unache l’deve accettare. Per noi è evidente che il Paese deve percorrere la sua strada nell’Unione europea, deve poter difendere la sua democrazia e la propria sovranità ed essere nella condizione di mantenere un esercito forte. Tutto ciò non è negoziabile».di: truppe sì, truppe noCome sottolineato dal primo ministro britannico, Sir Keir Starmer, l’Europa vuole che l’accordo disia duraturo e che tutti i Paesi si facciano avanti per il benesicurezza collettiva.