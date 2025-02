Lanazione.it - "Al Versilia c’è carenza di personale"

Ladial"è sempre più critica". A denunciare i problemi del settore sanitario è la Uil Fpl tramite il proprio rappresentante Fausto Delli: "I numeri parlano chiaro – spiega –; rispetto al 2019, abbiamo 20 infermieri e 15 Oss in meno. Un dato allarmate, soprattutto se confrontato con le altre zone dell’Asl Nord-Ovest, che invece hanno registrato un incremento di. È evidente che la nostra area sta subendo un grande svantaggio". Secondo il sindacato, esistono soluzioni immediatamente praticabili: "In questi giorni è stata pubblicata la graduatoria della mobilità regionale ed extra-regionale e, fortunatamente, ci sono diverse domande di infermieri e Oss interessati a venire – continua Delli –; si tratta di un’opportunità che non può essere ignorata per tornare a raggiungere almeno i livello del 2019".