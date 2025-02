Lanazione.it - «Al Tortaia il Muro della Vergogna. Casa Pound imbratta il sottopasso»

Arezzo, 18 febbraio 2025 – «Alilil». La nota di Domos Osservatorio cattolici democratici «È un passaggio frequentato, naturale collegamento tra il villaggio Dante e il villaggio Colombo, attraversato da una pista ciclabile di recente costruzione, ildelè spesso “colorato” non da frasi d’amore, non da colorati graffiti, non da writers creativi ma da scritte nere e rosse farneticanti che inneggiano, di volta in volta, a Mussolini e a Stalin, ai simboli neo fascisti e a quelli veterocomunisti. DEMOS l’Osservatorio dei cattolici democratici ha segnalato pubblicamente queste allucinazioni “pittoriche”, grazie ai servizi sulle Agenzie di Stampa e ai quotidiani locali. Ora i manifesti neri di, in brutta fila, coprono l’interodel, inneggiando allo slogan trumpianoRE Migrazione, messaggio razzista e xenofobo a cui si aggiunge la scritta “Rimpatrio totale.