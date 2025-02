Romadailynews.it - Al Teatro del Lido “Piccolomondomusica” domenica 23 febbraio 2025

DELDI OSTIANutrimenti Terrestri presentadi Marta Cutugnoregia Adriana Manganocon Francesco Natoli, Giulia De Luca, Alessio Pettinato, Emanuela Ungaro23h 17Per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni23alle 17 va in scena aldeldi Marta Cutugno con la regia di Adriana Mangano, uno spettacolo per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni che, attraverso un linguaggio giocoso e interattivo, introduce al mondo della musica.In un’atmosfera da favola i giovani spettatori vanno alla scoperta di elementi come il pentagramma, le note e il ritmo, guidati dai personaggi Snuk e Croma, un folletto goloso e una figura eccentrica, esplorando le linee e gli spazi del pentagramma incontrando personaggi come Suono, Ritmo, Rumore, e le bizzarre note Acuta e Grave.