Al taglio del nastro dell’asilo nido muore | tragedia in diretta

Tempo di lettura: < 1 minutoDoveva essere una giornata di festa per l'inaugurazione di un nuovo asilocomunale nel comune di Lacedonia.Poco dopo l'inizio dell'iniziativa è accaduta una vera e propria;, uno dei relatori l'ingegnere Michele Di Geronimo è stato colto da un improvviso malore.Aveva da poco finito il suo intervento per illustrare il progetto quando si è sentito male. Immediatamente soccorso, per il tecnico non c'è stato nulla da fare.L'uomo è purtroppo deceduto. Sotto choc le persone presenti all'iniziativa che hanno cercato di dare supporto alla moglie dell'ingegnere.