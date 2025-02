Ilpescara.it - Al Florian va in scena “L’Oreste, quando i morti uccidono i vivi”

Il 20 febbraio alle ore 20.45 ilEspace, in concomitanza del suo 37esimo compleanno, ospita uno spettacolo originalissimo di “Graphic novel theatre”, di struggente poesia e forza, una replica unica da non perdere:di Francesco Niccolini.