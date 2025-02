Biccy.it - Al Bano svela nuovi retroscena sull’esclusione da Sanremo

La scorsa estate AlCarrisi ha rivelato di aver presentato due brani a Carlo Conti per il Festival di2025. Alla fine però il conduttore toscano non ha scelto il cantante di Cellino, che non l’ha presa benissimo. Adesso Alper la prima volta ha raccontato i dettagli della sua esclusione a Erretv di Valerio Riccobono, nel programma A Tutto Gossip. Rispondendo alle domande della conduttrice Federica Di Gion, l’artista ha raccontato di un incontro con Carlo Conti in cui i due avevano parlato anche di possibili modifiche da apportare ai tre pezzi presentati (non più due).Spoiler: ha detto nuovamente di avere la sanremite acuta.meride embed="23475"Al: “Sono stato escluso. Non accetto per nulla questo gesto”.“Non sono stato accettato ae mi ha dato fastidio. Sono stato escluso lo confermo.