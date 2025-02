Ilrestodelcarlino.it - Ai piedi delle dive i brand sammauresi brillano a Sanremo

San Mauro Pascoli (Forlì Cesena), 18 febbraio 2025 – Cesena Tra frizzi e lazzi, tormentoni social e (immancabili) polemiche, anche la 75esima edizione del festival della canzone italiana sta per andare in archivio. Al pariprecedenti, la ricorderemo non solo per le canzoni, ma per il suo essere un grande fenomeno di costume, un laboratorio di stile in cui prendono forma le mode che vedremo nei prossimi mesi. Mai come in questa edizione, le calzature del distretto di San Mauro Pascoli hanno brillato sul palco, sfoggiate dalle tanteche, in veste di cantanti o co-conduttrici, hanno affrontato la suggestiva quanto ‘pericolosa’ scalinata dell’Ariston. A fare la parte del leone, tra i ‘big’ di San Mauro, è stato senza dubbio Casadei: varie versioni del suo modello di punta, l’ardito tacco ‘Blade’ firmato da Cesare Casadei, sono comparse aico-conduttrici della terza serata della kermesse, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, e di dueospiti della serata cover, Alessandra Amoroso (che ha duettato con Serena Brancale) e Arisa (esibitasi in coppia con Irama).