Ilgiorno.it - Agguato a colpi di pistola al campo nomadi di via Chiesa Rossa a Milano: gambizzati padre e figlio

Leggi su Ilgiorno.it

alrom di via. Un’Audi Station Wagon nera si ferma all’improvviso. Poi la scarica did’arma da fuoco diretti verso due precisi bersagli: Marco e Kevin D.,rispettivamente di 58 e 29 anni. È successo ieri, poco dopo le 21. I due si sono poi presentati in ospedale, uno all’Humanitas di Rozzano, il genitore, e ilal San Paolo. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Ma chi ha sparato? E perché? Sono in corso le indagini dei carabinieri. In viasono intervenuti subito i militari del Nucleo Radiomobile, una volta che alla centrale operativa dell’Arma è arrivata la segnalazione dai due nosocomi. Ora il Nucleo investigativo guidato dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino è al lavoro per ricostruire la dinamica e rintracciare chi ha sparato.