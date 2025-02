Lanazione.it - Aggressione al supermercato, il titolare dell’agenzia dove lavora il vigilante: “Senza quei riflessi sarebbe morto”

Arezzo, 18 febbraio 2025 – “Se Abdullah non avesse saputo intercettare quel colpo, oggi saremmo al suo funerale”. E’ Alessandro Rossi a parlare. Notodi sicurezza e investigazioni “Ombra” per la qualel’addetto alla security aggredito con un macete, venerdì scorso nel tardo pomeriggio. Abdullah è stato assunto dalla sua agenzia non molto tempo fa. “Si. Nella scelta dei nostri operatori guardiamo alla qualità della persona, al rispetto delle leggi, delle regole; alla preparazione ci pensiamo nLa oi. E Abdullah rispondeva esattamente a queste caratteristiche. Una persona di qualità, onesta, per bene”. Si ricorda il giorno dell’? “Quel giorno Abdullah aveva allontano quell’uomo già una prima volta. Voleva rubare una scatola di pistacchi, ma lo ha fermato e lo ha accompagnato alla cassa a pagare.