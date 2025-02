Ilrestodelcarlino.it - Aggredito al parco a Correggio, denunciati 18enne e quattro minorenni

(Reggio Emilia), 18 febbraio 2025 - In unpubblico a, mentre era con la fidanzata e alcuni amici, ha avuto una discussione con un coetaneo, per futili motivi. Una discussione degenerata in aggressione, con la vittima brutalmente picchiata con calci e pugni dae un maggiorenne, con minacce e lesioni giudicate poi guaribili in una decina di giorni. I genitori della vittima hanno presentato querela ai carabinieri della locale caserma, con le indagini che hanno portato ai presunti aggressori, accusati di lesioni personali e minacce aggravate in concorso. Si tratta di une ditra i 15 e i 17 anni di età, tutti residenti nel Reggiano. L’episodio risale allo scorso autunno, a fine settembre, in unpubblico di. Durante il diverbio, la vittima era stata spinta contro una panchina.