Corrieretoscano.it - Aggredisce i carabinieri che lo fermano dopo la spaccata: in manette a Firenze

– Stava tentando laad un negozio con un tombino ma è stato notato da un cittadino, che ha subito chiamato ifornendo una descrizione dell’uomo. Idella stazione diLegnaia hanno arrestato un uomo di origine marocchina in flagranza del reato di furto aggravato. I militari, che erano impegnati in servizio di pattuglia notturna nel territorio dell’Oltrarno, hanno risposto alla chiamata e si sono diretti nella zona nella quale si sarebbe allontanatoaver sottratto diversi beni dall’esercizio commerciale appena danneggiato.Isono arrivati in via de’Vanni, dove hanno notato in effetti un uomo, nei pressi di un negozio la cui vetrina era stata distrutta con un tombino, corrispondente alla descrizione fornita, allontanarsi verso il Parco delle Cascine.