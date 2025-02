Casertanews.it - Agenzia di affari senza autorizzazione. "Deve chiudere subito"

Leggi su Casertanews.it

Il Comune di Trentola Ducenta ha emesso un'ordinanza di cessazione immediata per un'attività didioperante in via 4 Novembre, in seguito a una segnalazione della Stazione dei Carabinieri locale. L'ordinanza, firmata dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica-SUAP, si basa sulla.