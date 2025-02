Ag Entrate | da lotta evasione 334 mld

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.0 Nel 2024 sono affluite nelle casse dello Stato maggiori risorse, 33,4 miliardi, 2 miliardi in più rispetto all'anno precedente,"il dato più alto di sempre" Così il direttore dell'Agenzia dellee Agenzia-Riscossione, Carbone, specificando che quasi l'80% arriva dal recupero dell'fiscale. Il ministro dell'Economia Giorgetti in un video-messaggio a presentazione dati:"Confermo l'impegno riformatore del governo per garantire un sistema fiscale certo, trasparente, semplificato".