Ilfattoquotidiano.it - Afghanistan, la guerra è davvero finita? Segui la diretta con lo staff di Emergency in collegamento dal centro di Anabah

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nell’agosto del 2021, i Talebani tornavano al potere in. E sulle tv di tutto il mondo venivano trasmesse le drammatiche immagini dell’assalto agli aerei dei civili in fuga. A tre anni e mezzo di distanza, i riflettori dei media si sono spenti ma nell’indifferenza della comunità internazionale la popolazione civile sta pagando le conseguenze di 40 anni die di una gravissima crisi economica, in una costante contrazione delle libertà civili. Il 48% degli abitanti vive sotto la soglia di povertà, senza potersi permettere beni di prima necessità.è presente nel Paese dal 1999, con due centri chirurgici a Kabul e a Lashkar-gah, dove lodell’ong continua a curare feriti di, con conseguenze da arma da taglio, da fuoco, schegge e mine. L’ong gestisce inoltre unchirurgico e unmaternità ad, nella valle del Panshir, un luogo di eccellenza dove le donne si battono per continuare a lavorare perché lì “sentono di poter fare la differenza”.