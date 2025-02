Thesocialpost.it - Aeroporto di Linate: 30enne filmava madre e figlia minorenne nei bagni, arrestato

Un trentenne del Comasco finisce in manette all’di. L’accusa è terribile: pedopornografia e voyeurismo. Una storia che fa rabbrividire e che vede come protagonista involontaria una bambina di soli 5 anni.Leggi anche: Follia al Gemelli, medico semina il panico: “Vi faccio uccidere”, poi fa pipì sul muroUn telefonino tra i divisoriLa piccola nota qualcosa di strano: un telefono spunta tra i divisori del bagno. Avvisa subito la mamma. Il padre, allertato, chiama la Polaria. Il presunto colpevole cerca di svignarsela, ma non fa molta strada.Il tentativo di ingannare la poliziaGli agenti fermano il sospettato. Lui mostra un telefono “pulito”. Ma nello zaino nasconde la prova del reato: un secondo cellulare pieno zeppo di immagini rubate ine spogliatoi.A casa del, in provincia di Como, la polizia trova un vero e proprio archivio dell’orrore.