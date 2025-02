Iltempo.it - Aereo si ribalta durante l'atterraggio: come è stato possibile, le immagini incredibili | GUARDA

Grazie ad alcuni video ècapiresiache ieri undella Delta Air Lines partito da Minneapolis si sia schiantato e capovolto sulla pista dell'aeroporto internazionale di Toronto Pearsonl'. Tutte le 80 persone a bordo del bimotore CRJ900 sono sopravvissute, ma 18 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Un filmato diffuso dalla Cnn mostra il carrello diposteriore del jet che si piega e l'ala destra che si trancia in una palla di fuoco dopo unbrusco. L'slitta brevemente sulla pancia prima di capovolgersi in una nube di fumo e neve sciolta. Il video è ripreso dalla cabina di pilotaggio di un altroin attesa di decollare. Il volo Delta 4819 era operato dalla sussidiaria Delta Endeavor Air e tra i feriti c'è anche un bambino che, ha fatto sapere l'ospedale pediatrico di Toronto, è in buone condizioni.