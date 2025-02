Europa.today.it - Aereo passeggeri si ribalta all'atterraggio: in pista capovolto e con le ali distrutte, le immagini

Leggi su Europa.today.it

Tragedia sfiorata all'aeroporto di Toronto, in Canada. Un volo della compagnia Delta, in fase di, si èin. A bordo c'erano 80 persone traed equipaggio. Il bilancio aggiornato è di 18 feriti, tra cui un bambino. Tre sono in condizioni critiche ma non.