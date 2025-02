Thesocialpost.it - Aerei, addio sedili. Cambiano gli interni, rivoluzione totale: ecco come viaggeremo

Sta per cambiare il nostro modo di viaggiare in aereo. Perché a cambiare in modo rivoluzionario saranno glistessi. Sembra sempre più seria la probabilità che in Economy verranno messi i “a castello“. Il controverso progetto di sedile a doppio livello lanciato dalla start-up aeronautica spagnola Chaise Longue sembra ora essere arrivato a una svolta, essendo arrivata la conferma dell’avvio di una fase di esplorazione su alcuni “concept preliminari” con il colosso Airbus. Su CNN Travel si legge in effetti la conferma da parte del gruppo europeo: un rappresentante dell’azienda ha infatti confermato che il gruppo sta valutando soluzioni disu due livelli per i suoicommerciali, ma ha preferito non rilasciare ulteriori commenti in questa fase iniziale.Leggi anche: Ryanair, occhio alle nuove regole per bagagli e imbarchi.