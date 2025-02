Juventusnews24.com - Adeyemi Juventus, mossa dei bianconeri dopo l’operazione saltata con il Napoli! «La Juve lo ha chiamato per giugno». Rivelazione

A Viva El Futbol, in diretta Twitch, Fabrizio Romano ha rivelato un retroscena del mercato di gennaio riguardante Karim Adeyemi. L'esterno del Dortmund, che è stato vicino al Napoli, è ancora accostato anche al calciomercato Juventus – «Era un'operazione fatta tra i due club, ma il giocatore non ha voluto muoversi. Appena è saltato l'affare con il Napoli ha iniziato a muoversi subito la Juventus. Adeyemi ha cambiato agenti e la Juve lo ha chiamato per giugno».