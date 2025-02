Juventusnews24.com - Adeyemi Juve, retroscena sull’obiettivo di mercato bianconero. La rivelazione in vista della prossima estate sull’attaccante

di RedazionentusNews24, il tedesco è stato di nuovo vicino al calciodei bianconeri. Lo ha rivelato Fabrizio Romano con questaFabrizio Romano è intervenuto nel corso di Viva El Futbol per rendere nota un’indiscrezione relativa a un vecchio obiettivo di calciontus: Karim. Ecco le sue parole, che sanno diper un calciatore più volte accostato alla Serie A.PAROLE – «era un’operazione fatta tra i due club, ma il giocatore non ha voluto muoversi. Appena è saltata l’operazione con il Napoli ha iniziato a muoversi subito lantus.ha cambiato agenti e lalo ha chiamato per giugno».Leggi suntusnews24.com