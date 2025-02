Addio papà Lutto per Corrado Formigli il triste annuncio del conduttore de La7

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un momento di grande dolore per, che nelle scorse ore ha dato l’ultimo saluto a suo padre Giorgio. Il giornalista ha voluto condividere lanotizia con i suoi follower su Instagram, pubblicando una toccante foto in bianco e nero, che ritrae suo padre in un’elegante posa, vestito con un abito da sera.A corredo dell’immagine,ha scritto un messaggio breve ma intenso, carico di affetto e malinconia: “Ciao grande uomo. Quelli come te anche quando vanno via restano. Che ti sia lieve il viaggio, e cerca di non litigare”, aggiungendo poi l’anno di nascita 1931, lasciando intendere che il padre si sia spento all’età di 94 anni.Leggi anche: “, Diego”.in casa Totti, il messaggio di dolore della figlia Chanelin: grave perdita in famigliaOriginario della Toscana, Giorgioaveva poi messo radici a Napoli, dove si era trasferito con la moglie.