Tvplay.it - Addio Inter, è tutto vero: affare ai dettagli, parte per 24 milioni

Leggi su Tvplay.it

Le prossime settimane saranno fondamentali per la stagione dell’e il club nerazzurro non può più sbagliare. Due sconfitte nelle ultime tre partite e un rendimento non all’altezza contro le big. In casasono tutti sotto osservazione e la squadra allenata da Simone Inzaghi deve reagire dopo la brutta sconfitta contro la Juve nel derby d’Italia. Un gran primo tempo con tante occasioni sprecate e una ripresa dove i nerazzurri non sono praticamente scesi in campo, l’ennesimo caso in questa stagione., èaiper 24(Lapresse) TvPlayUno dei problemi della formazione nerazzurra è la mancanza di alternative e la squadra – mentre brilla con i titolari – fatica tanto quando giocano le cosiddette riserve, anche solo un paio e nessuno sembra davall’altezza dei titolari, specialmente in attacco.