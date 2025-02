Foggiatoday.it - Addio all'ex sindaco di 'Lucera Oltre' Mimì Albano: "Guardava lontano e credeva nei giovani"

È scomparso nella notte, all’età di 86 anni, Domenico, per tuttidinel 1981. Eletto consigliere regionale nel 1990, è stato vice presidente del Consiglio regionale. Ha ricoperto, in, le cariche di presidente dell’Usl Fg/6 die presidente del Consorzio per.